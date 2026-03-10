Especialista en estética ve el futuro del sector en tratamientos más personalizados y menos invasivos con la piel

Sonia Robles, responsable del centro estético 'Sonia Selbor' - CANAL 33

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable del centro estético Sonia Selbor, Sonia Robles, ha defendido una estética "personalizada y manual" y cada vez más orientada a tratamientos "más naturales, menos invasivos, menos agresivos con la piel", al tiempo que ha subrayado la importancia de partir del equilibrio cutáneo antes de abordar otras necesidades como las manchas, la luminosidad o la elasticidad.

En una entrevista en Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, Robles, de 22 años y natural de León, ha explicado que llegó a la capital "emprendiendo y luchando" por su sueño, ligado "siempre" a su "pasión por la estética". Según ha relatado, su interés por este ámbito se remonta a la infancia, aunque ha precisado que todo cobró más sentido a raíz de una historia de superación personal.

También ha repasado su vinculación con el mundo de la moda y el modelaje, ya que ha participado en varias ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week. Luego decidió montar un centro estético, situado en la calle Quintana número 3 de Madrid, "en el que realmente se atiendan las necesidades reales de las personas" y no solo a los tratamientos.

Así, la entrevistada ha afirmado que uno de los rasgos que más diferencia a su centro es precisamente la personalización, frente a otros espacios con tratamientos muy estándares de hidratación, purificantes, antiacné o para las manchas. A su juicio, no es correcto que sean las mismas clientas las que seleccionan el tratamiento que más les gusta, que más les llama la atención o que más han visto en redes sociales".

Por ello, la responsable del centro ha explicado que ha diseñado tres tratamientos faciales y tres de diseño de cejas, que se personalizan totalmente cada vez que acude la clientela, tanto a nivel de tratamiento como de activos cosméticos. En este punto, ha remarcado que una piel no debe analizarse solo por presentar manchas o pérdida de elasticidad, ya que detrás puede haber "multitud de ácidos, de malos cuidados, de tratamientos muy agresivos".

"Es clave y fundamental, primero, centrarse en lo más básico de la piel, que es tenerla equilibrada", ha sostenido Robles, que ha añadido que solo cuando la piel está "estable" y "fortalecida" puede avanzarse hacia otros aspectos "más genéricos", como las manchas o la luminosidad.

En cuanto a las técnicas empleadas, la propietaria de Sonia Selbor ha defendido el trabajo manual como "el esencial" y "la base de todo", frente a otras opciones tecnológicas que considera complementarias. Aunque ha citado la radiofrecuencia, la terapia LED o el láser, ha insistido en que "primero hay que tratar la base del problema" y que "no hay nada mejor que lo manual, lo menos agresivo".

Respecto al proceso de atención, ha detallado que lo primero es que el cliente "se sienta cómodo y atendido" y que deje fuera "esa mochila que trae de fuera" para entrar en "un estado de relajación total". Después, se prepara la piel para realizar "un buen diagnóstico en cabina", se pregunta por los productos que utiliza en casa, sus hábitos de cuidado, otros tratamientos previos y sus hábitos de vida, y a partir de ahí se personaliza completamente la intervención.

LA INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA PIEL

Sobre la influencia de la edad, Robles ha explicado que las pieles más maduras suelen buscar hidratación y tratamientos que ayuden a renovar la piel y estimularla, ya que con los años se pierde "la productividad del colágeno y la elastina". Por ello, ha apostado por tratamientos que ayuden a "tensar esa piel, esa musculatura" y a devolver "vitalidad al rostro".

Además, ha lanzado una invitación expresa a las personas mayores que han dejado de cuidarse o que nunca han llegado a ello, animándoles a intentarlo porque "nunca es tarde", aunque no se sometan a procedimientos "más medicoestéticos", sino al menos a cuidados que aporten "ese plus de vitalidad y jugosidad a la piel".

La entrevistada ha vinculado también la estética con el bienestar y la autoestima, al señalar que se trata de "una herramienta muy bonita" que permite "volver a tener confianza en nosotros mismos". En su opinión, aprender a cuidarse y a saber qué crema, tratamiento o hidratante puede venir mejor forma parte de ese proceso cotidiano de sentirse mejor.

TENDENCIAS MÁS NATURALES Y MENOS INVASIVAS

De cara al futuro del sector, la experta estética ha señalado que las tendencias se dirigen hacia tratamientos "más naturales, menos invasivos, menos agresivos con la piel y que no requieran como de tanto mantenimiento".

En su trabajo diario en cabina, ha apuntado que predominan las pieles "desequilibradas" y con problemas de acné, que, según ha dicho, se tratan "básicamente con tratamientos totalmente naturales".

En esta línea, Robles ha resumido su enfoque en tratamientos "personalizados, artesanales y, sobre todo, respetuosos con la piel".