Especialistas de 19 hospitales madrileños se suman a la huelga de peonadas en la Comunidad

Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Clínico San Carlos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facultativos de 19 centros hospitalarios públicos de la Comunidad de Madrid que suman 80 servicios de 16 especialidades se han adherido a la huelga de peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, que arranca este lunes en la región, según ha avanzado el sindicato Amyts, mayoritario entre los médicos de la Comunidad.

Una iniciativa que nació por parte de los especialistas en Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 12 de Octubre y a la que se han ido sumando compañeros de distintos servicios. Según los datos ofrecidos por el sindicato, este lunes arranca la primera jornada con 80 servicios de 16 especialidades de 19 hospitales públicos madrileños.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, los especialistas madrileños se unen así a compañeros de otras comunidades como Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco o Galicia, "un mapa del malestar médico y facultativo".

"Las administraciones, tanto autonómicas como a nivel del Ministerio, que quieran seguir sin verlo se están equivocando", ha apuntado Hernández, que ha pedido perdón a los pacientes por las repercusiones que todo esto produce.

En esta línea, la portavoz de Amyts ha justificado la medido porque, "de no hacer nada y de no cambiar las cosas", "cada vez habrá menos médicos y facultativos en el Sistema Nacional de Salud en la gestión directa, en la pública".

Según explicaron entonces, se trata de una medida que adoptaban "ante la persistente ausencia de respuesta de la Administración a las reivindicaciones planteadas durante los últimos meses de movilización del colectivo médico nacional", en el marco de la huelga indefinida intermitente por el Estatuto Marco propio.

De esta forma, estos profesionales que secundan la medida dejan de hacer peonadas, aunque los trasplantes y las guardias localizadas quedan expresamente excluidos al tratarse de actividades que no pueden estructurarse dentro de la jornada ordinaria y cuya continuidad es esencial para los pacientes.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y REIVINDICACIONES

Los facultativos instan a la Consejería a convocar de manera inmediata al comité de huelga autonómico --integrado por Amyts, SIME, MUD y AME-- a una nueva mesa de negociación específica para los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, "con representación exclusiva del colectivo y capacidad negociadora real". Hasta el momento ha habido dos reuniones con la Consejería de Sanidad, la última de ellas el pasado día 30 y que fue calificada de "decepcionante" por el comité.

Igualmente, reclaman a la Consejería un compromiso para abordar, "en un calendario concreto", cada una de las reivindicaciones del colectivo, "con especial atención a las condiciones que sitúan a Madrid en una posición de desventaja respecto al resto de comunidades autónomas".

En concreto, entre sus reivindicaciones se encuentran el apoyo "público y explícito" al Estatuto Marco propio para médicos, una mesa de negociación en la que ambas partes estén representadas "con capacidad negociadora real", "voluntad de llegar a acuerdos y que además no esté condicionada por otros colectivos".

También la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora en la remuneración de la hora de guardia con el objetivo de llegar al precio de 175% la hora ordinaria y un compromiso para transicionar hacia un modelo donde las guardias sean de carácter voluntario en un plazo de 5 años.

Igualmente, exigen el fin del abuso de la temporalidad y retribuciones fijas que incrementen el sueldo base en función del nivel de formación y responsabilidad, con el objetivo de aproximarnos a los niveles salariales de los países de la OCDE.

Entre sus propuestas de resolución del conflicto también está constituir una comisión de seguimiento trimestral para verificar el cumplimiento de los acuerdos y realizar una declaración pública de apoyo de la Comunidad de Madrid al Estatuto Médico y Facultativo a nivel estatal.