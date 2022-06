Espinar advierte a Almeida que la ética se sobrepondrá a cacicadas y cree que estuvo "cerca de la Gestapillo"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en torno a las conclusiones de la comisión de investigación por el presunto espionaje con recursos municipales a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que el comportamiento ético se sobrepondrá a las "cacicadas" que "David venció a Goliat", para añadir que cree que el regidor estuvo "cerca de la Gestapillo 2.0" en torno a la jefa del Ejecutivo autonómico.

En el Pleno, Espinar ha lamentado que la comisión no se ha desarrollado como debiera siendo un foro "frustrante" por culpa del alcalde, que no favoreció la comparecencia de determinadas personas clave en lo que no fue más que una "estrategia para boicotear".

De fondo, la socialista ve un intento de una sección del PP por tratar de "cortar las alas a Ayuso en su frenética carrera a la presidencia del PP de Madrid". "Sólo sobreviven los traidores", ha lanzado a Almeida.