Espinar dice que Ayuso fue a México a "provocar y lloriquear" mientras pedía que el Gobierno le "mandara a los GEO"

1086982.1.260.149.20260514105835 La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afirmado este jueves que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue a México a "provocar y lloriquear" mientras pedía que el Gobierno de la nación le "mandara a los GEO (Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional)" para que "se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo".

Así lo ha señalado la portavoz socialista en la sesión de control en le Pleno de la Asamblea donde ha asegurado que a los madrileños les "avergüenza" que compita por ser "la más xenófoba del mundo". "Usted se fue a México con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra y ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva", ha lanzado.

Mientras le desmentía "el Gobierno de México y la empresa organizadora", ha asegurado que Ayuso de dedicaba a "hacer el ridículo dándose la tournée por su medios afines" y pedía al Gobierno de España "que le enviara a los GEO para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo".

"Yo creo que le pegan más dos matones de Desokupa. Pídaselos a su colega Vito Quiles, o que se los pague su novio con el dinero de Quirón", ha lanzado Espinar, quien se ha preguntado cómo es posible que estuviera "tan asustada" en México y aguantara "cinco días sin agenda".

"¿La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro (Ángel Víctor Torres) en plena emergencia por el hantavirus?", le ha preguntado, a la vez que ha censurado que lo único que ha hecho es ir a México a "insultar y provocar" para que "no se hable de lo que está pasando en Madrid" con su entorno "desfilando por los tribunales".

También ha criticado que otro "granito de su viaje" a México haya sido promocionar el musical de Nacho Cano "que comparó a Hernán Cortés con el mismísimo Jesucristo en su presencia". "Y no la he visto protestar por tamaña herejía, señora Ayuso. Me sorprende", ha afirmado.

Dirigiéndose a la bancada del público, donde algunos de ellos de ellos portaban una camiseta de apoyo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha señalado que España "respeta a México y está profundamente agradecido" por lo que hizo por los españoles tras la Guerra Civil y el Franquismo.

"Ser patriota no es borrar nuestro pasado, es asumirlo, con sus luces y con sus sombras. Nadie se avergüenza de España, pero sí nos avergonzamos de usted, de una presidenta que quita dinero a la sanidad pública para dárselo a Quirón", ha criticado.