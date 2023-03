Espinar lamenta el "sindiós" de bicimad, ejemplo de que Almeida "encarna el momento perdido de un mandato histórico"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha criticado este martes el "sindiós" de bicimad, un ejemplo de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, "encarna el momento perdido de un mandato histórico".

Así lo ha trasladado desde el atril del Pleno de Cibeles, donde ha preguntado al regidor si es "capaz de mirar a los ojos a alguien inteligente y decir que ha hecho algo bueno para pasar a la Historia".

"Ha encarnado el momento perdido de un mandato histórico. Es incapaz de gestionar una flota de bicicletas, ha traído el déficit, no ha sabido solucionar los problemas de movilidad, ha condenado el abandono a los polideportivos municipales, no es capaz de sacar presupuestos... y se ve como el Jacques Chirac de los alcaldes", ha lanzado contra el primer edil.

Respecto a bicimad, la portavoz del PSOE considera que "no se puede gestionar peor" después de "llevar anunciando a bombo y platillo la ampliación de bicimad durante un año, y las apps, ni la vieja ni la nueva funcionan". "Las bicicletas nuevas no se pueden anclar en las viejas, es un sindiós, la gratuidad no funciona y solo en la primera semana 500 bicicletas han desaparecido", ha apostillado.

En su turno de réplica, Martínez-Almeida ha respondido que puede "ofrecer a los madrileños 500 millones en su bolsillo, una renovada Plaza de España, el Nudo Norte, que Madrid es uno de los cuatro mejores destinos urbanos del mundo, y mejorar en 1.000 millones el gasto social".

De nuevo ha reconocido que hay "problemas" con bicimad, algo que no niega, al tiempo que ha explicado que se trata de "un problema derivado de un ambicioso proyecto, que un madrileño viva donde viva pueda acceder a bicimad". "Llegaremos hasta el último rincón para que cualquier madrileño pueda acceder a bicimad", ha finalizado.