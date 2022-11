Espinar pide al "alcalde fake" Almeida que sea honesto y reconozca que el dinero del Estado cubrirá inversiones

"Solo quiere mirar a la extrema derecha porque es donde se siente cómodo, donde le han dicho que tiene que mirar o donde considera que está la solución a su supervivencia personal"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha pedido "al primer alcalde fake de la historia" de la ciudad, como se ha referido a José Luis Martínez-Almeida, que tire de "honestidad" y agradezca al Gobierno de España "la apuesta que ha hecho por la ciudad" ante esas "inversiones que va a dejar caer" el Ejecutivo municipal "porque no tienen proyecto para esta ciudad y porque no saben la situación de los distritos".

"Saca pecho por una bajada del IBI que no supone un ahorro real para la clase media y baja porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que la riqueza de esta ciudad no recae en las grandes fortunas y además deja abandonados a todos los madrileños que no tienen una casa en propiedad", ha criticado la socialista en una comparecencia ante los medios de comunicación.

La "reducción en inversiones" que recoge el proyecto de presupuestos "es casi proporcional a lo que se deja de ingresar por el IBI". Espinar ha puesto el acento en que "los presupuestos de 2023 de Almeida se van a sustentar en los fondos que el Gobierno ha contemplado para esta ciudad y en los fondos europeos (204 millones), que han sido peleados por Pedro Sánchez para que esa caída de inversiones (del regidor) no sea tan dramática".

"SOLO LE INTERESA SU SUPERVIVENCIA"

"Estamos ante un alcalde fake. Es el primer alcalde fake de la historia porque no se entera de la realidad que están viviendo los vecinos de Madrid. Solo le interesa su propia supervivencia, deja abandonados a los madrileños porque renuncia a invertir en esta ciudad", ha criticado la socialista.

Preguntada por una potencial negociación presupuestaria, la concejala cree que el alcalde "solo quiere sentarse con Vox". "No se ha dirigido a nosotros, no nos han pasado un dato. Almeida sabe que no se va a poder sentar con el resto de grupos porque no se lo va a pedir, porque solo quiere sentarse con Vox", ha insistido.

"Almeida solo quiere mirar a la extrema derecha porque es solo ahí o donde se siente cómodo o donde le han dicho que tiene que mirar o donde considera que está la solución a su supervivencia personal", ha enumerado.

En cuanto a la congelación salarial anunciada por Almeida, Mar Espinar ha asegurado que si gobernaran no pensarían en ellos "sino en los madrileños y en hacer una apuesta por reequilibrio territorial". "Y nunca recortaríamos en inversiones", ha apostillado.