Espinar (PSOE) acusa a Ayuso de "pegarse la vida padre" y exige conocer la "comisión" a la agencia que vendió el ático

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha cargado contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de "pegarse la vida padre" con la compra de "áticos de lujo", al tiempo que ha exigido conocer la "comisión" que se habría llevado la agencia inmobiliaria a la que la Comunidad de Madrid compró el piso de Chamberí.

"Se está dedicando a comprar áticos, áticos de lujo para pegarse la vida padre y de los que seguimos sin tener ningún tipo de información. No sabemos lo que ha costado, no sabemos la justificación de por qué se ha comprado. Hoy sí sabemos que se ha hecho a través de una agencia de lujo, con lo cual también sabemos que los madrileños han pagado una comisión por la compra de ese ático", ha señalado.

En declaraciones a la prensa desde Pelayos de la Presa, donde ha visitado algunas de las zonas más afectadas por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, Espinar ha acusado al Partido Popular de hacer política "simplemente para vivir como Dios". "Hay que pedirles que den un paso al lado. Ayuso debe dimitir", ha señalado.

COMISIÓN A LA AGENCIA INMOBILIARIA

Espinar ha incidido en que en su partido no tienen más información al respecto del ático de Chamberí que la que sale en los medios de comunicación. En este sentido, ha señalado que la operación se hizo a través de una "agencia de lujo" y que "como todas las agencias, se lleva su parte".

"Además de lo que ha costado el ático, también habrá que ver cuál es la comisión que han pagado los madrileños para que la señora Ayuso tenga el aticazo de sus sueños", ha señalado Espinar, que ha acusado a la presidenta intentar "agenciarse" una vivienda para residir en invierno, que se suma a "su residencia de verano en Rascafría" con la casa que la Comunidad compró el año pasado.

Así las cosas, la portavoz socialista ha incidido en que Ayuso debe "contestar a las dudas que tienen los madrileños" sobre cuál es la justificación de la compra del ático, y cuál es la licitación de las obras en la Puerta del Sol que justificarían la adquisición.

"Vamos a ir por partes. Hemos pedido a la Diputación Permanente que reúna a la mesa, que dé salida a todas las peticiones de información y a todas las preguntas que se están haciendo los ciudadanos madrileños. Posiblemente no lo hará, porque la señora Ayuso está a otra cosa", ha remachado.