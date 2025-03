Espinar (PSOE) ironiza con que "es buena noticia" si "las relaciones" rotas con PP son llamar "hijo de puta" a Sánchez

Vox cree que "los intereses partidistas" no se pueden sobreponer a "los intereses de los madrileños"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha ironizado con que es "buena noticia" la ruptura de las relaciones institucionales del PP con delegación del Gobierno o con el Grupo Municipal Socialista si "las relaciones" son llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La señora Ayuso es la única presidenta regional que no se ha reunido con el presidente del Gobierno en Moncloa. Es la única que ha llamado hijo de puta al presidente del Gobierno, la que dice que hay que matar a los diputados de la izquierda, la que arremete contra los que vienen al pleno para ser partícipe del debate. Creo que si lo que se han roto son esas relaciones, es una buena noticia", ha lanzado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en la Asamblea de Madrid.

Espinar ha insistido en que "no sabía que hubiera relaciones institucionales" con el PP, por lo que le sorprendió la carta del secretario general de los 'populares' madrileños, Alfonso Serrano, comunicándole al delegado del Gobierno, Francisco Martín, el cese de las mismas al entender que había "colmar el vaso de la indecencia".

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid hacía lo propio con el Grupo Municipal Socialista tras hablar su portavoz, Reyes Maroto, de "asesinatos" en referencia a los fallecidos en residencias de mayores.

Sobre esta última, Espinar ha recordado que ya pidió perdón por calificar de asesinatos las 7.291 muertes de mayores. "Maroto ya se ha retractado, podría ser bueno que el PP también se fijara en eso, en que cuando alguien se confunde, no pasa nada por pedir perdón", ha reclamado.

MM TEME LA RUPTURA DE LA CONFIANZA CON LA COMUNIDAD

Por su parte, la portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor ha expuesto que lo que preocupa a su partido es la "confianza de los madrileños" con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"El hecho de que los madrileños necesiten llegar a su centro de salud y conseguir cita con su médico de cabecera, no puedan. Que quieran pedir una beca de comedor y no la consigan. Que quieran utilizar la Línea 7B de Metro y no van a utilizarla por las políticas nefastas del PP ese es el verdadero conflicto que hay en la Comunidad", ha trasladado.

Al hilo, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "dejara de utilizar su responsabilidad institucional para enfrentarse a todo el mundo" e intentar "tapar la crisis de legitimidad" y el hecho de que esté "cercada por las cuestiones judiciales de su pareja".

VOX PIDE ANTEPONER INTERESES DE MADRILEÑOS

Por Vox ha intervenido su portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna, quien ha afirmado que los "intereses partidistas" no deberían "sobreponerse a la defensa de los intereses de los madrileños".

"Yo creo que en los últimos tiempos estamos asistiendo a mucho teatro, a mucho rifirrafe, y detrás de todo eso pues yo creo que también lo que hay en muchos casos es perjudicar, perjudicar a los madrileños", ha lamentado.

Vox ha afirmado que ellos tratan de que sus iniciativas se "ciñan al ámbito de la Comunidad de Madrid" porque hay "otros ámbitos en el Congreso de los Diputados" para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. "Parece que la señora Ayuso compite con el señor Feijóo nuevamente en a ver quién hace más oposición a Pedro Sánchez", ha deslizado.