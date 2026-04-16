Espinar tilda de "clasista y racista" el modelo de migración de Ayuso y le exige que deje de dar "vergüenza ajena"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar (i), y el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara (d),durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha tildado este jueves de "clasista y racista" el modelo de migración por el que apuesta la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y le ha exigido que deje de dar "vergüenza ajena" y se suba "al barco de los derechos humanos".

Lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha aseverado que la dirigente regional quiere que los inmigrantes "limpien" sus áticos "con cofia" pero "sin derechos", mientras que comparte con Vox "su crueldad".

"Frente al modelo del Gobierno de España que busca dignificar la vida de los que ya están aquí, de los que han venido a sumar y de los que han venido a construir, está su modelo clasista, que ha optado por explotar a las miles de personas con las que ya convivimos para poner una alfombra roja a los multimillonarios de fuera y venderles Madrid por parcelas", ha espetado la representante socialista.

Considera que el "gran remplazo" es el de Ayuso, que quiere sustituir a los vecinos "por fondos de inversión y por especuladores", mientras que ha asegurado que este momento el Gobierno de España ha emergido como "un ejemplo de honestidad y de justicia".

"Ser español hoy es un orgullo, pero es que usted es todo lo contrario, porque la única patria que conoce es la avaricia", ha valorado Espinar, quien ha reivindicado que los inmigrantes que ya viven en España y que se podrán beneficiar de la regularización puedan tener "los mismos derechos y las mismas obligaciones".

Por ello, ha censurado que Ayuso les quiera negar la oportunidad "de poder vivir sin miedo" y opte por "colapsar los servicios a los que tienen que acudir para demostrar su arraigo". "Esta regularización tiene el consenso de la patronal, de los sindicatos, de la Iglesia, como usted es nueva en esto de la fe católica, le diré que Jesús es más partidario de las regularizaciones que de las procesiones", ha afirmado.

AYUSO INSISTE EN QUE AL PSOE "LE DAN IGUAL" LOS MIGRANTES

De su lado, la presidenta madrileña ha insistido en que lo que quiere el Gobierno de la nación es que no haya "prensa libre para que no haya ni oposición y separación de poderes y ahí es donde llega la regularización masiva", y que al PSOE le da "absolutamente igual" los migrantes. "¿Cómo tratan a los saharauis? ¿Por qué no entran ellos dentro del pack?", ha preguntado.

También, se ha preguntado si hacen esto ahora para "mover los censos" y porque el sistema electoral "ya no les conviene como está". "No saben ya cuánta gente le va a impactar, si no saben ni con nombres ni apellidos cuánta gente va a venir", ha criticado.

Considera que el Gobierno de la nación lo que busca es "la precariedad y la pobreza", mientras que ha defendido que en Madrid se busca "el empleo". "Ustedes buscan la subvención eterna porque quieren a la pobreza inmigrante. Una de cada dos personas sin hogar en España es inmigrante, eso es lo que quieren hacer ustedes, como la mayoría de las dictaduras que ustedes tanto adoran", ha lamentado.