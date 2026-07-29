Estabilizado un incendio forestal en Villalbilla

1107804.1.260.149.20260729211310 Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temper - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Villalbilla ha quedado estabilizado a última hora de la tarde, después de la intervención de un amplio dispositivo de extinción.

El fuego, que se originó a las 18.45 horas, no ha causado daños en viviendas, pese a que se originó en una zona próxima a varias casas y a un pinar, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

En concreto, cinco helicópteros y 12 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad y Agentes Forestales de la Comunidad han trabajado en su extinción, además de tres hidroaviones de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una vez estabilizado el incendio, los hidroaviones se han retirado de la zona, al igual que parte de los helicópteros. Las dotaciones terrestres trabajan en el lugar con labores de refresco hasta la extinción total. Además, la carretera M-203 ha sido cortada al tráfico para facilitar los trabajos.