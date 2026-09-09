Estabilizado el incendio de Santa María de la Alameda a la espera de cambios de vientos y posibles reactivaciones

Bomberos de la Comunidad de Madrid en el incendio forestal de Santa María de la Alameda - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han dado por estabilizado el incendio forestal registrado desde el martes por la tarde en Santa María de la Alameda, aunque con la vista puesta en el cambio de vientos que se pueda producir este miércoles y posibles reactivaciones de las llamas.

Así lo ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que por el momento cifra en 43 las hectáreas de territorio afectadas por un incendio en el que todavía se mantienen desplegadas once dotaciones terrestres del Cuerpo de Bomberos regional.

La oficial de Bomberos Almudena Viñas ha precisado que el incendio se ha dado por controlado sobre las 10 horas de este miércoles tras el primer reconocimiento de los medios aéreos. Ya de noche los trabajos habían sido complicados por el viento y la orografía, si bien la lluvia favoreció la extinción.

Ahora los trabajos se centrarán en asegurar la zona para evitar posibles reactivaciones. Las llamas han obligado a cortar el tráfico en la carretera M-505 entre La Paradilla y el Puente del Río Cofio; mientras que un dispositivo de Summa 112 ha estado presente en el lugar con carácter preventivo.