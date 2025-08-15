Estabilizado un incendio de vegetación próximo a una zona comercial de Pozuelo sin tener que registrar heridos

Estabilizan un incendio de vegetación próximo a una zona comercial de Pozuelo sin tener que registrar heridos - 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación declarado en Pozuelo, próximo a la M-40 y a una zona comercial del municipio, ha sido estabilizado sin tener que registrar heridos, ha informado los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid en un comunicado.

También se ha visto afectado algún árbol en la zona del pinar, que ha resultado quemado. Los bomberos trabajan en el enfriado de la zona y rematando ek perímetro.

Han actuado cuatro helicópteros y ocho dotaciones terrestres. Del preventivo sanitario y control de tráfico se han hecho cargo SEAPA (Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón), Policía Local y Nacional.