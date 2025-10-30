La estación de Metro de Ópera se transforma en un teatro musical y recibirá este Halloween a 2.320 espectadores

Representación del tema principal de 'El Fantasma de la Ópera' en la estación de Ópera de Metro de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de Metro de Ópera se ha transformado por la festividad de Halloween en un teatro musical que acoge estos días un tributo a 'El Fantasma de la Ópera' que espera recibir a 2.320 espectadores y donde un cuarteto de cuerda acompaña a un tenor y una soprano interpretando el tema principal de esta obra.

Las entradas gratuitas, que se pusieron a disposición del público el pasado lunes y que se agotaron en cinco horas, permitirán a los asistentes asistir, además, a un concierto exclusivo de Candlelight, el primero de este tipo en el interior del suburbano.

El recital tendrá lugar en la segunda planta del propio recinto, donde se encuentra el Museo de Caños del Peral, y en el que un cuarteto de cuerda interpretará las bandas sonoras más famosas del cine de terror. En total se realizarán 15 funciones diarias de unos 15 minutos de duración, para grupos reducidos, y en horarios de mañana, tarde y noche.

Ópera lucirá además estos días una decoración especial que recreará un clima teatral y fantasmagórico del mítico musical de Andrew Lloyd Webber. En cada acceso se instalará un arco de rosas negras y naranjas, calabazas y candelabros, y en el rombo del pórtico de entrada de la Plaza de Isabel II se colocará una gran máscara blanca, como la que lleva el protagonista de la famosa obra.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Fernando Martín, han asistido a la primera función de este espectáculo, que se desarrolla desde este jueves y hasta el domingo en una parada de la red de Metro que este año celebra su centenario.

García ha celebrado la "gran acogida" de la función en un enclave que "trae tan buenos recuerdos" en un ambiente "tan impactante" como el que se ha preparado en una sala con la única iluminiación de cientos de velas artificiales.

"Con esto, Metro de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, acerca la cultura a los ciudadanos y hace que disfrutemos de la misma con esa cercanía y podamos pasar en estos días. Hacen que los ciudadanos puedan tocar la cultura que la puedan sentir tan cerca como es desde el Metro de Madrid", ha destacado.

Las actividades inmersivas las organiza la compañía metropolitana cada año con motivo de Halloween. Desde 2018, la conocida como Estación Fantasma de Chamberí ha sido el lugar elegido para este evento anual que reúne a casi 2.000 visitantes cada temporada, a excepción de este año, por encontrarse en plenos trabajos de restauración.

Hasta 2021, actores caracterizados se encargaban de asustar a los viajeros pero, a partir de 2022, se optó por nuevas propuestas como la del castillo del Conde Drácula, conmemorando el 125 aniversario de la publicación de la novela; la historia del último viajero, atrapado en el andén desde 1966, o una figuración sobre el Día de los Muertos mexicano.