La estación de Metro de Ventas avanza al 60% en los trabajos para instalar cinco ascensores y renovar el vestíbulo

Obras en la estación de Ventas, en Línea 2 de Metro - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha completado el 60% de las obras de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas, correspondiente a las líneas 2 y 5 de la red, con la previsión de tener finalizada en el primer trimestre del año la implantación de cinco ascensores y la renovación integral del antiguo vestíbulo, cerrado desde 1970.

Con una inversión superior a los 19 millones de euros, el proyecto incluye la colocación de cinco ascensores, así como la creación de nuevos pasillos, accesos y un vestíbulo. Una vez terminada la restauración, el nuevo vestíbulo entrará a formar parte del circuito de los Museos del suburbano que incluye la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la de Chamberí, la exposición de trenes clásicos de Chamartín o el antiguo vestíbulo de Pacífico.

Durante estos meses se han sustituido, además, revestimientos, instalaciones eléctricas y tecnología obsoleta por otros materiales y equipamientos más actuales. Unas novedades, según el Gobierno regional, que van a facilitar no sólo el futuro mantenimiento del recinto, sino también la comunicación con los usuarios, para lo que se están colocando nuevos interfonos, mejorando los sistemas de megafonía e implantando cartelería digital.

Ventas es una de las estaciones más emblemáticas de Metro de Madrid y una de las más concurridas. Sin ir más lejos, en el mes de octubre 2025 marcó un récord histórico con 1.174.474 usuarios, y un promedio de viajeros en un día laborable de 37.00 personas, llegando a superar incluso las 50.000 utilizaciones cuando se celebran eventos en la Plaza de Toros.

INAUGURADA HACE 100 AÑOS

La estación de Ventas se inauguró el 14 de junio de 1924 junto con otras siete, después de que en julio de 1922 se autorizase la concesión del tramo Ventas-Goya como prolongación de la Línea 2.

Constaba de un recibidor con dos accesos situados en paralelo a la calle de Alcalá, y un tercero junto a la puerta principal construido en previsión del extraordinario número de viajeros que la utilizarían los días de corrida de toros por su proximidad con la Monumental.

En 1964 perdió su condición de estación de cabecera al prolongarse la línea hasta Ciudad Lineal, un nuevo tramo que pasaría a integrarse en la Línea 5 en 1970.