Las estaciones de la L3 de Metro estrenan las primeras taquillas inteligentes de Metropaq para la recogida de paquetes

El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, haciendo una demostración del funcionamiento de Metropaq. - EUROPA PRESS

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estrenará este martes las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq, que operará en 19 estaciones de la Línea 3 del suburbano para facilitar la recogida de paquetes a sus usuarios.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante una visita a la estación de Embajadores para conocer de primera mano cómo funcionan estas taquillas. En declaraciones a los medios, ha explicado que se repartirán "más de 3.000 paquetes al día" entre los 57 puntos de recogida ya instalados, en lo que serían "más de 50.000 kilómetros en la superficie".

"Es una manera de poder recoger esos paquetes, por ejemplo, para las personas que no tengan portero en sus comunidades de propietarios, por lo que estamos de enhorabuena. Somos el primer Metro del mundo que va a hacer reparto de última milla de paquetería y creo que es una gran noticia para todos los madrileños", ha añadido.

Cada estación cuenta con tres terminales, con consignas de diferentes tamaños, de las empresas SEUR, Amazon y GLS, con capacidad para gestionar más de 3.000 bultos diarios. Estos espacios estarán disponibles los 365 días del año, en horario de funcionamiento del suburbano, de 06.00 a 01.30 horas.

Además, la planificación de este proyecto se ha diseñado prestando especial atención a que la actividad de distribución de las mercancías en el eje Moncloa-El Casar (Getafe) se realiza sin interferir a los usuarios ni a la circulación de los trenes.

Los envíos comenzarán a recibirse cada día a partir de las 4.30 horas en el depósito de Villaverde, desde donde partirá un tren con destino a Argüelles. Una vez allí, los paquetes se distribuirán a ocho estaciones de la línea. El personal de la empresa CITYlogin se encargará de trasladarlos a las taquillas inteligentes correspondientes.

"El reparto de los paquetes, con el fin de no perjudicar el servicio del transporte público y no crear ningún tipo de incidencia a todos los usuarios madrileños que utilizan el metro, se va a producir a partir de las 4.30 horas. En ningún momento se va a ver afectado el servicio de transporte público de Metro por la implantación de este nuevo sistema de logística", ha asegurado Rodrigo.

Metropaq representa la segunda fase del plan estratégico de transporte de mercancías de Metro de Madrid, iniciado el pasado 28 de noviembre en MetroSur, en la que ya se han transportado 110.000 bultos a través de la L12.

En este caso, un tren realiza paradas específicas en Alcorcón Central y El Bercial entre las 20.00 y las 21.00 horas, franja de menor afluencia de viajeros, para recoger la carga. El recorrido finaliza en el depósito de Loranca, desde donde la mercancía se traslada a su centro de reparto para completar la entrega final.