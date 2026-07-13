En estado grave un hombre tras sufrir un golpe de calor en la calle Illescas - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil ha atendido este lunes a un hombre de 46 años que presentaba una patología grave por golpe de calor en la calle Illescas de Madrid.

Según informa Emergencias Madrid, el hombre presentaba una temperatura de 41 grados y un bajo nivel de consciencia. A su llegada, la unidad avanzada ha procedido a su enfriamiento y aislamiento de vía aérea.

Posteriormente, ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico San Carlos.