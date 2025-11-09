En estado muy grave una mujer tras ser arrollada por un VTC en un paso de peatones de Villaverde

Archivo - Una ambulancia en la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha resultado herida grave tras ser arrollada por un coche VTC mientras cruzaba por un paso de peatones en el distrito de Villaverde.

Según ha informado Emergencias Madrid, el accidente se ha producido en torno a las 02 horas de este domingo en la Avenida de Andalucía, a la altura de la estación de Villaverde Bajo de Metro de Madrid.

A su llegada, sanitarios del Samur Protección Civil han atendido a la herida, que presentaba múltiples traumatismos, entre ellos uno craneoencefálico de carácter severo. Tras ser intubada, es trasladada con pronóstico muy grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.

Policía Municipal hace el atestado, realiza prueba de alcohol al conductor e investiga lo ocurrido en este paso de peatones regulado con semáforo.