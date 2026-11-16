La estafadora 'Anita, la fantástica' solicita que se anule una de sus causas y evita otra vez el juicio

Ana María Vicente, apodada 'Anita, la fantástica' - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ana María Vicente Osset, apodada 'Anita, la fantástica', se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados por una de sus causas de estafa después de ser detenida el pasado mes de julio en Francia en virtud de dos órdenes europeas de detención y una orden de busca y captura emitida por la Audiencia Provincial de Madrid.

En esta ocasión, la acusada, que ha mostrado una sonrisa durante toda la vista, no ha podido evitar enfrentarse al tribunal pero sí ha logrado que se suspendiera el juicio. Ana María cuenta ya con seis condenas por un delito de estafa.

El tribunal ha acordado a instancias de su abogado suspender el juicio durante la fase de cuestiones previas para aclarar las circunstancias en las que se produjo su detención y posterior entrega a España, después de que tanto la defensa como la Fiscalía hayan solicitado conocer la documentación relativa a este procedimiento. La detención se produjo por otro de los procedimientos judiciales que pesan sobre ella.

En sus alegatos previos, la defensa ha pedido la nulidad de actuaciones al alegar una vulneración de derechos fundamentales. En concreto, ha sostenido que no se ha notificado a su representada ninguna actuación de la causa desde abril de 2024 y ha cuestionado el cotejo de los mensajes de WhatsApp al considerar que no fue citada para participar en esa diligencia ni tuvo oportunidad de formular alegaciones.

Asimismo, ha solicitado la suspensión del juicio al entender que necesita autorización de las autoridades judiciales francesas para la celebración de la vista.

Por su parte, la Fiscalía ha manifestado que desconoce si en el momento de su detención se emitió una orden de entrega y si se informó a la acusada de los hechos por los que debía ser entregada. Por ello, ha interesado que se oficie al órgano judicial francés para conocer el contenido de dicha documentación.

El abogado se ha opuesto a esta petición al considerar que la defensa no recurrió en su momento la resolución dictada y que esa cuestión ya quedó resuelta. También ha defendido la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los hechos y ha recordado que su representada ya declaró en concreto sobre la causa que iba a enjuiciarse este martes.

El juicio se señalará de nuevo en los próximos meses. Entretanto, la procesada cumple prisión en una cárcel de Álava. Por esta causa, la fiscal solicita seis años de prisión por presuntamente apropiarse de 73.750 euros de una mujer a la que convenció de que era propietaria de una agencia de viajes.

Según el escrito de acusación, en julio de 2023 la procesada conoció a la perjudicada en una feria de turismo y le ofreció invertir en unas entradas de MotoGP correspondientes a una carrera que había sido cancelada. Le hizo creer que su agencia las había adquirido y que la aseguradora AXA devolvería el doble del importe abonado, además de conceder un bono por paquetes de entradas.

Sin embargo, la acusada no había adquirido ninguna entrada y consiguió que la víctima realizara siete transferencias por un importe total de 73.750 euros, cantidad que incorporó a su patrimonio. Dos meses después le devolvió 20.000 euros.