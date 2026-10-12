La Estatua de la Libertad no sólo está en Nueva York: hay versión chulapa, con gato incluido y anterior a la americana

Archivo - La Estatua de la Libertad también tiene una versión 'chulapa' en el distrito de Retiro y es anterior a la de Nueva York - MONUMENTA MADRID - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid tiene su propia versión 'chulapa' de la Estatua de la Libertad, en pleno distrito de Retiro, con gato incluido y levantada tres décadas antes que la que en Nueva York da la bienvenida a la Ciudad de los Rascacielos.

La madrileña se erige en el patio del Panteón de España (antes de los Hombres Ilustres), junto a la basílica de Nuestra Señora de Atocha. Es obra del escultor Ponciano Ponzano, el mismo coautor de los Leones del Congreso, y la entregó en 1853, es decir, 33 años antes de que se instalara la neoyorquina.

En pleno liberalismo en la España del XIX, la escultura se planteó como homenaje en el gran mausoleo a políticos liberales como Agustín Argüelles, uno de los redactores de la Constitución de 1812; el presidente del Gobierno durante el Trienio Liberal, José María Calatrava, o en memoria de Juan Álvarez Mendizábal, el ministro de Hacienda que pasaría a la historia por la 'Desamortización de Mendizábal'.

De la estatua a la Libertad a la madrileña destaca, como la neoyorquina, los rayos solares que desprende el gorro frigio inmortalizado para la Historia por los revolucionarios franceses. En su mano izquierda lleva un cetro y en la derecha un yugo roto como símbolo del fin de la opresión. Siguiéndolo con la mirada se llega hasta el pie de la escultura, donde aparece el símbolo de Madrid, un gato, también ejemplo de animal independiente, difícil de controlar.