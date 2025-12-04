Estudiantes y docentes denuncian ante la Asamblea el "plan privatizar" universidades y avisan de huelga indefinida

Manifestantes portan pancartas con lemas 'La pública es de todos y para todos' y 'La educación, un derecho, no negocio' durante una concentración frente a la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes, docentes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han denunciado este jueves en la plaza de la Asamblea, frente a la Cámara regional, el "plan privatizar" del Gobierno autonómico en las universidades de la región y han avisado de que seguirán con más movilizaciones contra la "infrafinanciación" de estos con una posible huelga indefinida.

En concreto, han convocado una concentración, a la que se han sumado varias decenas de personas, a las 12 horas frente a la Asamblea para reclamar más financiación hasta alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, tras la huelga universitaria que tuvo lugar la semana pasada, con un seguimiento del 70% en los dos días, tal y como informó CC.OO., sindicato que respaldó la convocatoria junto con UGT, CGT y CNT.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los portavoces de UCM por la Pública Jorge Pérez-Huet ha explicado que esta concentración es la conclusión de las movilizaciones que se han realizado en este primer cuatrimestre en contra de la situación de "infrafinanciación" de los centros, algo que asegura que se va a concreto en el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

"Hoy se debaten las enmiendas a la totalidad del plan de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año entrante. Y bueno, nuevamente los presupuestos que se destinan a la universidad son birriosos, están muy por debajo de lo que nosotros demandamos", ha criticado, al denunciar que el Gobierno autonómico saque pecho de una "subida irrisoria" de unos seis millones de euros.

Considera el movimiento estudiantil que es necesaria una subida de "1.200, o 1.300 millones" por lo cual está "muchísimo por encima de lo que quiere subir" la Comunidad de Madrid. "Seguimos en una situación en la que los Presupuestos son prácticamente iguales a los de 2009, cuando había una inflación acumulada del 34% o casi 35%, por lo tanto hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de las universidades públicas gigantesca que sigue sin revertirse", ha destacado.

Así, ha señalado que este fin de semana no va a ser la conclusión de las movilizaciones sino que volverán "con más fuerza y con más huelga si necesario", que puede llegar a una huelga indefinida como horizonte de movilización para "parar la tramitación de la LESUC y exigir unos presupuestos muchísimo más altos".

RÉGIMEN SANCIONADOR Y PAPEL DE LAS EMPRESAS

Sobre este proyecto de ley, les preocupa la financiación privada de las universidades y el poder que se le da al Consejo Social, que "pretende ser una conexión entre la universidad pública y la sociedad civil, pero que en términos prácticos significa que es donde las empresas privadas y los representantes de la patronal tienen capacidad para imponer sus intereses".

También ha cargado el portavoz contra el régimen sancionador que se pretende imponer, que es "absolutamente desorbitado". "Al principio se hablaba de multas de hasta un millón de euros, los últimos borradores tratan de maquillarlo a los 300.000 euros, pero vaya, que la movilización universitaria sea un millón o sea 300.000 euros, de ninguna forma se puede permitir hacer frente a multas tan absolutamente desorbitadas", considera, al asegurar que poner una pancarta es "casi el núcleo de lo que es el movimiento estudiantil y obrero".

En la misma línea, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Eva Aladro ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que se retire el proyecto de esta nueva ley que "vulnera derechos fundamentales" como el de reunión o autonomía financiera de los centros y que quiere también el "control político de las universidades a través de consejos sociales que son completamente inconstitucionales".

"Estamos contemplando la realización de un paro indefinido en las seis universidades de Madrid, pero además hemos activado el brazo jurídico y la artillería, digamos, desde el punto de vista de los informes y alegaciones que vamos a presentar por la inconstitucionalidad flagrante de esta ley en muchos aspectos", ha apostillado.