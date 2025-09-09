Estudiantes de FP menores de 30 años que trabajen al mismo tiempo se podrán deducir hasta 400 euros de sus matrículas

MÓSTOLES 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que los estudiantes de Formación Profesional (FP) menores de 30 años en la región que trabajen al mismo tiempo se podrán deducir hasta 400 euros de sus matrículas.

El objetivo, tal y como ha dado a conocer desde el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Simone Ortega de Móstoles, es ofrecer incentivos fiscales para estos jóvenes que están trabajando y estudiando FP al mismo tiempo.

"Por tanto, se van a poder beneficiar de una deducción del 50% de las cuantías de las matrículas hasta un límite de 400 euros anuales para que todos los alumnos que quieran trabajar y seguir formándose tengan una ayuda extraordinaria", ha informado.

La presidenta ha hecho alusión a la alta inserción laboral de los estudiantes de FP en la región con una media del 75%. En concreto, las áreas que más destacan son algunas como la electricidad y la electrónica, la energía, la hostelería y el turismo y la edificación.