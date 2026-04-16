Estudiantes y trabajadores de la UCM votan sobre el plan financiero entre "obstáculos": "Hay que alzar la voz"

Mesas con urnas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una decena de "urnas" han abierto este jueves en la varios puntos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para la consulta simbólica sobre el Plan Financiero-Económico (PEF) del centro universitario, que prevé recortes de 33 millones de euros, en una jornada marcada, según los organizadores, por distintos "obstáculos".

La Plataforma UCM por la Pública ha convocado este "referéndum" de forma presencial y online para recopilar la opinión de los 80.000 estudiantes, docentes y trabajadores de la Complutense sobre un plan que está sometiendo al centro a "una auténtica salvajada", con "menos contratación de profesores o recortes a las ayudas en investigación".

Las mesas están colocadas en las facultades de Bellas Artes, Ciencias de la Información, Derecho, Educación, Ciencias Políticas y Sociología y Económicas y Empresariales, así como en la plaza de las Ciencias. La pregunta es '¿Estás de acuerdo con suspender el Plan de recortes en la UCM?'.

Alrededor de las 9 horas, la votación ha arrancado con algunos problemas en la plataforma online que se han solucionado a los 20 minutos. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Información, un gerente de la UCM ha indicado a la plataforma, que había colocado una mesa con la urna y las papeletas, que el rector, Joaquín Goyache, "dijo que no se podía votar".

"Esto es una consulta que no es vinculante ni es institucional. Teníamos los permisos para realizar una reunión y recopilar opiniones aquí en la facultad, sin embargo desde Rectorado nos han dicho que no podíamos colocar una urna", ha lamentado la portavoz de la UCM por la Pública, Eva Aladro, a los medios de comunicación.

"LA SITUACIÓN ES CRÍTICA"

Precisamente en los últimos días estudiantes y trabajadores habían alertado de que varias facultades "querían obstaculizar" la consulta. Por ello, algunos han instalado las mesas fuera de las instalaciones, como es el caso de la Facultad de Matemáticas.

Sergio, estudiante de último curso del grado de Matemáticas, ha sido una de las personas que ha votado en la primera hora de la consulta, que durará hasta las 18 horas. "Creo que hay que manifestarse porque la situación es crítica. La facultad se cae. Tenemos que alzar la voz y solucionar esto ya", ha manifestado.

Tal y como ha detallado, ha notado "un cambio" en las instalaciones desde el primer curso. En un principio, quiere estudiar un doctorado en la Complutense, pero ha alertado de que las plazas "están bajando". De hecho, planea irse fuera porque la situación en la universidad "no es la mejor".

500 VOTOS ONLINE EN LA PRIMERA HORA

Pese a los "obstáculos" que denuncian, la Plataforma UCM por la Pública ha asegurado que la jornada "está yendo muy bien". "La gente se acerca en Ciencias, le contamos acerca del plan de recortes y está votando", ha detallado Alba, quien realiza un tesis en la Facultad de Matemáticas y se encarga de la urna de su facultad.

Para la votación, han habilitado una página con un "censo" de la comunidad universitaria donde solamente puede votar la gente que tiene un correo vigente de la UCM. Si una persona a votado en cualquier otra mesa o de forma online, ya no puede realizarlo en cualquier otro momento.

Sobre las 10 horas, más de 500 personas ya habían votado de forma online. La situación contrasta con la mesa de la Facultad de Derecho, donde solo unos pocos habían depositado su opinión. "Hay alumnos que están teniendo que pedir créditos simplemente para poder pagarse el máster. El precio ha subido más de 1.000 euros y hay nuevos centros adscritos privados que están ofreciendo plazas a precios que van desde los 7.000 euros", ha criticado Víctor, alumno de tercer año de Derecho.

CONTRA EL ACUERDO DE LOS RECTORES

Considera la Plataforma UCM por la Pública que el plan plurianual para las universidades acordado entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores "no solamente no contempla la infrafinanciación, sino que incluye en la supuesta subida el pago de las matrículas de las familias de Madrid".

"Hemos calculado que de acuerdo la Comunidad no cubre más que el 70% de los gastos corrientes. La financiación estructural debe de estar cubierta. No estamos hablando de obras de mejora, innovaciones, sino de los sueldos, gas, luz y agua. No es una subida histórica", ha subrayado Aladro.

La Complutense aprobó en febrero su plan financiero con recortes para devolver el crédito de 34,5 millones que solicitó a la Comunidad de Madrid. Incluye una serie de medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios.

LA COMUNIDAD MUESTRA "RESPETO" A LA CONSULTA

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles el plan de financiación plurianual frente a las protestas de la comunidad educativa universitaria que "ya tenían las pancartas redactadas y guardadas" en los cajones y las tenían "que sacar y dar uso".

En este sentido, indicó que desde el Gobierno regional respetan "cualquier tipo de concentración", al tiempo que pidió a la comunidad educativa que se manifiesta que "se sumen" al acuerdo que la Comunidad alcanzó en marzo con las seis universidades públicas para poner en marcha el nuevo modelo de financiación. "Es muy bueno para el sistema universitario público de nuestra región", zanjó.

Desde la oposición, Más Madrid ha mostrado su apoyo a la consulta que realizarán estudiantes y trabajadores para reclamar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "inversión" frente a sus "migajas y recortes". Por su parte, el PSOE ha criticado a la dirigente madrileña por "simplemente aportar un poquito de oxígeno a las universidades, cuando las tiene completamente asfixiadas".