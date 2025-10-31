Un estudio liderado por el Puerta de Hierro muestra la eficacia de la endoscopia para tratar lesiones rectales

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Puerta de Hierro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por especialistas del Servicio de Gastroenterología (Unidad de Endoscopia Avanzada y Alto Riesgo) del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda ha demostrado que la Disección Submucosa Endoscópica (DSE), técnica endoscópica avanzada empleada en la extirpación de lesiones precancerosas y tumores muy tempranos del tubo digestivo, es eficaz para tratar con éxito neoplasias tempranas en el recto.

El ensayo clínico, denominado DSETAMIS-2018 y que ha sido publicado en la revista internacional 'Gastroenterology', muestra que esta técnica endoscópica es, al menos, igual de eficaz que la cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS) para tratar estas lesiones rectales.

Además, destaca que presenta varias ventajas respecto a la cirugía, pues se asocia con menos limitaciones técnicas, mayor éxito del procedimiento, menor tiempo de hospitalización, una gestión más eficiente de los recursos y mayor aceptación del paciente.

La investigación, que se ha llevado a cabo en tres hospitales españoles --Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Hospital Gregorio Marañón y Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona--, ha incluido 73 pacientes con lesiones rectales precoces mayores de 20 milímetros (mm) que fueron aleatorizados para ser tratados mediante DSE o TAMIS, y se les realizó un seguimiento posterior durante 12 meses.

Los resultados del ensayo recalcan que ambas técnicas presentan perfiles de seguridad favorables. "El enfoque óptimo para la resección local de neoplasias rectales tempranas sigue siendo objeto de debate, pues hasta ahora no existían estudios aleatorizados comparando ambas estrategias", ha apuntado Diego de Frutos, autor principal del estudio.

Sin embargo, el también miembro del Servicio de Gastroenterología y de la Unidad de Endoscopia Avanzada y Alto Riesgo del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda ha recalcado que "este estudio representa una de las comparaciones más sólidas realizadas hasta la fecha entre la Disección Submucosa Endoscópica (DSE) y la cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS)".

En la misma línea, el jefe de Sección de la Unidad de Endoscopia Avanzada y Alto Riesgo del Hospital Puerta de Hierro, y responsable del diseño y supervisión del citado ensayo, Alberto Herreros de Tejada, ha subrayado que "gracias a los resultados obtenidos, la opción de tratamiento de referencia para lesiones tempranas en el recto".