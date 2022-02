Eurodiputados resaltan la labor de las empresas españolas por "hacer posible" la existencia de un mercado inclusivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha resaltado en Madrid la labor de las empresas en España por "hacer posible" que exista un mercado inclusivo, tras visitar el centro de formación de talento digital de la Fundación ONCE. Durante su recorrido, se han analizado las buenas prácticas en las empresas de economía social y el desarrollo del Plan de Acción de la Comisión Europea para la Economía Social.

"Creo que estos días nos han servido para demostrarnos que es posible crear un mercado inclusivo. Además, ha servido para recordarnos que es importante financiar la igualdad de oportunidades y el tener en cuenta que las personas con discapacidad deben acceder a puestos de trabajo", ha subrayado a los medios de comunicación la eurodiputada Katrin Langensiepen (Verdes/ALE/Alemania), quien preside esta delegación.

En concreto, en la Unión Europea hay 2,8 millones de entidades de economía social, que emplean a 13,6 millones de personas. El plan de acción busca impulsar la capacidad de creación de puestos de trabajo de este sector empresarial en toda la UE y la Comisión propone aumentar en el período 2021-2027 la ayuda de 2.500 millones de euros asignados anteriormente a la economía social.

De este forma, este lunes los miembros de la delegación han visitado el centro educativo Gredos San Diego para comprobar la metodología de trabajo de esta cooperativa madrileña que cuenta con una plantilla de 1.500 trabajadores. Asimismo, también han estado en la sede central de Ilunion Lavandería, que cuenta con un proyecto en la inclusión social de personas con discapacidad basado en la innovación social y tecnológica.

Finalmente, los eurodiputados han acudido este miércoles al centro de formación de talento digital de la Fundación ONCE, que trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital y tecnológico.

"Estar en una sala como ésta habla de la calidad de educación que se da aquí y la calidad de formación. Se habla mucho de que esto no es posible y la ONCE demuestra que sí lo es. Que exista una educación inclusiva, que no sea una educación especial, sino que se demuestre que ellos pueden tener a una educación calidad sin ningún problema", ha reiterado Langensiepen.

Así, los catorce eurodiputados de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo han conocido de cerca el modelo de empresas de economía social de España, un sector que genera 2.184.000 empleos directos e indirectos, aporta el 10% del PIB nacional y representa alrededor del 12,5% del empleo total, según datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

La delegación ha estado integrada por los europarlamentarios Antonius Manders (PPE, Países Bajos), Stelios Kympouropoulos (PPE, Grecia), Marc Angel(S&D, Luxemburgo), Jordi Cañas (Renew, España), Rosa Estaràs (EPP), Alicia Homs (S&D), Lina Gálvez (S&D), Margarita de la Pisa (ECR) y María Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda).

RECORRIDO DE LA VISITA

El grupo de eurodiputados comenzó su recorrido visitando 'Torre Ilunion', donde mantuvo un encuentro con directivos del Grupo Social ONCE y de CEPES en una sesión de trabajo para dar a conocer ejemplos prácticos y punteros de economía social en España.

Otras iniciativas que han conocido son 'Ilunion', un conjunto de empresas del Grupo Social ONCE que desarrolla una actividad diversificada en más de 50 líneas de negocio y cuenta con 487 centros de trabajo a lo largo de toda la geografía española.

"El 52,4% (255) de ellos son Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEE), figura reconocida legalmente como uno de los tipos de entidades de la Economía Social por contar en su plantilla con más de un 70% de personas con discapacidad", ha explicado la ONCE en un comunicado.

Tras la sesión de trabajo, los eurodiputados asistieron al Hotel Illunion Atrium, uno de los 28 hoteles de la cadena, referentes en accesibilidad universal y sostenibilidad. Allí pudieron experimentar la sensación de cenar a ciegas gracias a las indicaciones de un técnico de rehabilitación de la ONCE.

El martes, tras mantener una reunión con el Consejo Económico y Social de España, y comprobar la metodología de trabajo del centro educativo Gredos San Diego (cooperativa madrileña), la delegación de eurodiputados visitó una de las lavanderías industriales de Ilunion, situada en Vallecas, para conocer un proyecto líder del sector en España y puntero en la inclusión social de personas con discapacidad basado en la innovación social y tecnológica.

Finalmente, los componentes de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo acudieron al centro de formación y empleo 'Por Talento Digital', de Fundación ONCE, que trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital y tecnológico.