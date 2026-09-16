El exalcalde Diego Ortiz será candidato del PSOE en Pinto y los de Boadilla y Colmenar se decidirán el 26 de septiembre

Archivo - Imagen de recurso de Diego Ortiz en su campaña para la reelecciona a la Alcaldía de Pinto en 2023 - PSOE PINTO - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto entre 2019 y 2023 y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Diego Ortiz, volverá a encabezar la lista del partido al Consistorio, mientras que los candidatos a las Alcaldías de Boadilla del Monte y Colmenar Viejo.

Según recoge el partido en un comunicado, estas tres agrupaciones tenían varios candidatos presentados para disputar las primarias, aunque en el caso de Pinto, solo Juan Diego Ortiz ha logrado alcanzar los avales mínimos.

En Boadilla del Monte, se presentan a las primarias Alessandra del Mónaco Rubio y Rubén Darío Jaimes Chacón. En el municipio de Colmenar Viejo, los dos candidatos son Daniel Gómez Sanchidrián y Paloma Madroñas Aveleiras.

El PSOE-M sigue con el calendario previsto en el proceso de elección de candidaturas para los municipios de Madrid de más de 20.000 habitantes. Con las elecciones primarias en Boadilla del Monte y Colmenar Viejo se completarán las candidaturas de municipios de más de 20.000.