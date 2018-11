El exalcalde de Móstoles Esteban Parro, citado a la comisión municipal el 5 de diciembre por Waiter Music

Publicado 12/11/2018 17:48:39 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación municipal en Móstoles sobre la trama Púnica en el municipio ha acordado citar al exalcalde 'popular', Esteban Parro, el próximo 5 de diciembre con el objetivo de que dé explicaciones "sobre los contratos de más de 2,3 millones de euros firmados durante su mandato con Waiter Music".

La propuesta de comparecencia de Parro ha contado con el apoyo de los representantes de PSOE, Ganar e IUCM-LV, formaciones que componen actualmente el Gobierno local, después de que los representantes del PP hayan abandonado la sesión, a la que "no piensan regresar" al considerar que el Ejecutivo municipal la usa "para tapar sus escándalos, sus enfrentamientos y su nefasta gestión de la ciudad", según han detallado los 'populares' en un comunicado posterior.

En este sentido, el Partido Popular les ha acusado de buscar "todo lo contrario a la verdad", recriminando que "abran y cierren la comisión a su antojo" e insistiendo en que, después de que haya pasado más de año y medio de la última sesión y que haya actas pendientes de aprobar "de hace más de dos y medio", ésta está "corrompida".

La presidenta del PP, Mirina Cortés, ha lamentado que traten la "democracia como si fuera un juego", añadiendo que si tienen algo que denunciar "que vayan al juzgado, y allí nos veremos". No obstante, han indicado que Parro será quien decida si acude o no a la comisión.

El exalcalde ya mostró su predisposición hace unos días al considerar que con esto se estaba "intentando destruir su imagen", aunque puso como condición imprescindible para asistir que la sesión "tuviera garantías", que se preguntase únicamente sobre el tema en cuestión y que, además, estuviese presidida por la alcaldesa, Noelia Posse.

Asimismo, los 'populares' han recordado que, hasta la fecha, Parro "no ha recibido ninguna resolución judicial en la que tenga la condición de imputado, ni de investigado", que la Guardia Civil fue quien le tomó declaración "en una investigación policial, no judicial", que versaba sobre la organización de siete eventos con un coste de 6.000 euros, "no de 2,3 millones", que habrían sido presuntamente realizados con cargo al Consistorio en los presupuestos de las Fiestas locales de 2011.

De la reunión de este lunes no solo ha salido la fecha de la comparecencia del exprimer edil, sino que además se ha acordado una "batería de preguntas iniciales", que podrán verse incrementadas el mismo día de la sesión.

Según han adelantado, Esteban Parro deberá responder a cuestiones como si existía alguna conexión entre la contratación de eventos por el Ayuntamiento y la contratación de eventos PP, en clave local, o si recibió sugerencias desde el PP de Madrid o el PP nacional tendentes a adjudicar a Waiter Music los contratos de la ciudad de Móstoles.

"También se le preguntará si el exalcalde de Móstoles, sucesor suyo y teniente de alcalde, imputado actualmente en un caso de corrupción, Daniel Ortiz, conocía a la empresa y si la eligió él", han añadido.