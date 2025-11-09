El exconcejal Paco Pérez presenta su 4º novela, 'Partida de nacimiento', un thriller de historia y 'lawfare'

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera concejal de Más Madrid y director de Tele K Paco Pérez presenta el próximo 19 de noviembre su cuarta novela, 'Partida de Nacimiento', un thriller protagonizado por una saga familiar vallecana a lo largo del último siglo en el que se entremezclan historia y 'lawfare'.

'Partida de Nacimiento' es una novela negra histórica, donde los hechos reales se entrelazan con la ficción para constatar que "el pasado siempre encuentra la forma de regresar". Es la tercera entrega protagonizada por la periodista Leonor Gutiérrez, una mujer con una intuición especial para resolver los casos más complejos.

El punto de partida es el descubrimiento que hace de la partida de nacimiento de su padre, que la lleva a una búsqueda que va más allá de lo personal. Su investigación conduce a la periodista "desde un recóndito valle pasiego hasta el corazón de una España convulsa, atravesando décadas marcadas por guerras, dictaduras, secretos de Estado y silencios impuestos".

"Desde el Puente de Vallecas en plena Guerra Civil, al robo de la Cruz de Caravaca o de la misteriosa desaparición del maletín de Himmler en Barcelona; de la violencia del Somatén en la Cuenca primorriverista hasta dos asesinatos sin resolver, uno en la época de la llegada de la industria a Sagunto y otro en el Madrid actual" son algunos de los puntos claves por los que tendrá que ir pasando la protagonista, que trata de "reconstruir una historia oculta, y peligrosamente viva, del lawfare en España".

Paco Pérez presentará 'Partida de Nacimiento' el miércoles 19 de noviembre en el Ateneo Republicano de Vallecas. Es su cuarto trabajo después de 'Panorama Bajo el Puente', 'El día que nos invadió Portugal' y 'El Dragón de metal'.