Experto inmobiliario madrileño destaca que en verano se buscan viviendas con terraza, piscina, garaje y mucha luz

El responsable de la inmobiliaria C. Rojo Propiedades, Carlos Rojo - RADIO INTERCONTINENTAL MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la inmobiliaria C. Rojo Propiedades, Carlos Rojo, ha destacado que, en época estival, los compradores buscan viviendas con espacios abiertos, terrazas, piscina, garaje, prestaciones que hagan la vida "más cómoda", mucha luz, buena ventilación e instalación de aire acondicionado.

Así lo ha señalado en una entrevista en Radio Intercontinental Madrid (95.4 y 107.8 FM), recogida por Europa Press, donde ha explicado que, cuando llega el buen tiempo, se demandan viviendas que cubran las necesidades del comprador y que, en verano, se valora especialmente disponer de espacios "un poco más abiertos".

Preguntado por los consejos prácticos para comprar o vender en verano, Rojo ha recomendado dejarse acompañar por profesionales y tener claro, en el caso de los compradores, qué vivienda se ajusta a sus necesidades y cuál es su capacidad real de compra.

En este sentido, ha subrayado la importancia de mirar la financiación y de recibir asesoramiento financiero para saber si el comprador puede adquirir la vivienda que le gusta o la que realmente puede comprar. Según ha indicado, este asesoramiento también permite llevar compradores potenciales a los vendedores y evitar que nadie pierda el tiempo.

"El que quiere comprar, sabe lo que puede comprar", ha señalado el experto inmobiliario madrileño, que ha insistido en la conveniencia de asesorarse con los bancos y con profesionales inmobiliarios para optar, según el perfil económico de cada cliente, a la compra de su vivienda ideal.

ABIERTO POR VACACIONES

Durante la entrevista, Rojo ha señalado que objetivo de la inmobiliaria es cubrir la necesidad del cliente, que esté contento con sus servicios y que pueda recomendarles después de haber vendido, alquilado o comprado una vivienda con su acompañamiento.

Para ello ha avanzado que están trabajando en una nueva web para dar más servicio a todos los clientes y aprovechar las tecnologías disponibles, con el objetivo de que no se queden llamadas sin contestar y de mejorar la comunicación a través de la propia página (www.crojopropiedades.com), Facebook e Instagram.

Además, ha señalado que, aunque llega el verano, en C. Rojo Propiedades siempre hay alguien para atender a los clientes y ofrecerles sus servicios también en herencias, propiedades en proindiviso, alquiler seguro, documentación, renta o usufructo, entre otras materias vinculadas al sector inmobiliario.

Rojo ha explicado que actualmente hay buenas oportunidades de compra en el distrito de Latina. Por ejemplo, unas oficinas ubicadas en la calle Illescas número 20, o una vivienda en la Avenida de los Poblados, en una urbanización cerrada con gimnasio, plaza de garaje, vigilancia y trastero.

También ha destacado como "chollo" un local en la calle Los Yébenes, 52, que puede encajar para todo tipo de negocios y en el que habría que estudiar la posibilidad de convertirlo en vivienda. Según ha precisado, cuenta con 134 metros en dos plantas y un precio de 190.000 euros.

Otro de los ejemplos mencionados por el profesional inmobiliario Carlos Rojo ha sido una vivienda en Vía Carpetana, cerca de la Glorieta de Los Cármenes, muy cerca del Hospital Gómez Ulla. Según ha destacado, cuenta con un patio de 40 metros de uso y disfrute, tres dormitorios, un baño y capacidad de reforma o actualización.