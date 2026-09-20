La exposición Circuito de Artes Plásticas acoge en la Sala de Arte Joven las obras de diez artistas emergentes - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acoge la exposición Circuitos de Artes Plásticas 2026, que muestra las obras de los diez artistas ganadores de la convocatoria anual que realiza el Ejecutivo autonómico, dirigida a creadores menores de 35 años residentes en la región.

Según recoge el Gobierno autonómico en un comunicado, esta exhibición, que lleva por subtítulo 'Bitácoras. El valor lo de invisible', está comisariada por Bárbara Mur y se podrá visitar de forma gratuita en la Sala de Arte Joven de la capital hasta el 8 de noviembre.

Los trabajos escogidos están inspirados en el entorno natural, la vida cotidiana o la tecnología, entre otras materias. Así, Diego Lara, traslada al ámbito escultórico y al dibujo las formas de la vegetación, mientras que Sonsoles Masià se inspira en un antiguo ritual ligado a los huertos de Requena.

Del mismo modo, Juan Pablo Pacheco convierte el río Manzanares en un territorio de exploración desde el que reflexionar sobre las relaciones entre el agua, el paisaje, la tecnología y las infraestructuras. Asimismo, Ana Daganzo relaciona los fosfenos con el glitch --fallo breve y temporal de un sistema informático--.

Por su parte, Romina Casile realiza un conjunto escultórico inspirado en sus experiencias labores. Lucía Gutiérrez representa su taller como un diario pictórico, mientras Dandara Catete aborda las transformaciones del entorno.

También Verónica Márquez expande los límites de la pintura a través de una obra concebida como un poema visual. Por su parte, Valeria Landete y Pedro Núñez (Estudio POLARI) hacen visible el impacto ambiental de la Inteligencia Artificial a través del arte. Finalmente, Pablo Quesada explora el equilibrio entre resistencia, la fragilidad, la luz y el espacio mediante una instalación escultórica.

La exposición cuenta con un programa de actividades, entre las que destacan visitas guiadas, encuentros con la comisaria, talleres con artistas o jornadas en familia. Se puede consultar más información sobre la muestra en el portal institucional.