Extinguido sin heridos un incendio en la cubierta de un hotel de Boadilla

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado en la cubierta de un hotel de 80 habitaciones situado en la localidad de Boadilla del Monte, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112.

Los Bomberos fueron avisados a las 17.01 horas de este martes, cuando les alertaron de la presencia de un intenso humo en al cubierta de ese hotel, situado en la avenida Prado del Espino. Los profesionales comprobaron que el fuego estaba localizado en el cuarto de calderas aunque las causas aún se desconocen.

La Policía Local de Boadilla ayudó en el desalojo del hotel, de 80 habitaciones, pero con algunas no ocupadas. Una vez desocupado, los Bomberos atacaron el fuego con un tendido de madera y desde fuera gracias a una autoescala, saneando toda la parte de la cubierta. Ya extinguido se están encargando de comprobar que no haya rescoldos que puedan avivar las llamas. No se han registrado ni heridos ni intoxicados, han indicado las mismas fuentes.