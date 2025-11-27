Extinguido un incendio sin heridos en una vivienda de Villa de Vallecas

Recurso de una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la cuarta y última planta de un edificio de viviendas de Villa de Vallecas ha sido extinguido este jueves sin heridos.

El incendio se ha originado a las 17 horas en un inmueble de la calle Estremera y al lugar han acudido ocho dotaciones de Bomberos Madrid, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Por causas aún desconocidas, el fuego ha roto por la fachada del bloque y el humo ha inundado el hueco de la escalera, lo que ha dificultado las labores de extinción de los bomberos.

Cuando los bomberos han accedido a la vivienda que ha sido arrasada por completo menos una habitación han encontrado a un perro sin vida.

Los vecinos que habían sido desalojados por precaución, ya han vuelto a sus viviendas, menos los de la casa afectada.

Al lugar también han acudido Policía Nacional, Policía Municipal y un equipo de Samur-PC en preventiva.