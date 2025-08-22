Extinguido un incendio en un restaurante de un polígono industrial de Leganés

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de siete dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado extinguir un incendio con mucha carga de fuego registrado a primera hora de la tarde en un restaurante de un polígono industrial de Leganés.

El fuego ha comenzado sobre las 15.00 horas en la segunda planta de un restaurante ubicado en el número 22 de la calle Puerto de Somosierra, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Las llamas han comenzado en unas habitaciones de la segunda planta de este restaurante en obras donde los trabajadores almacenaban gran cantidad de enseres para su labor. La rápida intervención de los bomberos ha impedido que el incendio, con una gran carga de fuego, se propagara por el falso techo y la cubierta del inmueble.

En las labores de extinción han trabajado siete dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Además, al lugar se ha desplazado un dispositivo del Summa 112 en preventivo, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención ya que no se han registrado heridos.

También se han persona agentes de la Policía Local de Leganés y efectivos de la Policía Nacional.