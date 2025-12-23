Fabrik prepara una macrofiesta de Año Nuevo con 30 DJs y 13 horas de música para recibir 2026

Fabrik - FABRIK

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El club Fabrik celebrará una gran fiesta de Año Nuevo con 30 Djs y 13 horas de música, según ha informado la dirección del local en un comunicado.

El evento, llamado Loop Nyd, se desarrollará desde las 17 y hasta las 6 horas, con actuaciones de Marco Carola, Paco Osuna y Andrés Campo, junto a otros DJs internacionales como Ilario Alicante, Nicole Moudaber, Darius Syrossian, George Privatti, Mason Collective y Pet Duo.

La programación se repartirá en cinco áreas con distintos ambientes musicales y la fiesta comenzará con un tardeo electrónico a cargo del dúo Mëstiza, que fusiona afro house y latin house con elementos de flamenco español, en la Area 19 del club.

Fabrik ofrecerá además mesas VIP con precios entre 250 y 5.000 euros, incluyendo en los reservados servicios más exclusivos y champagne Moët & Chandon.

Las entradas para Loop Nyd están disponibles desde los 50 euros a través de la web oficial del club: http://www.fabrikmadrid.com.