Fallece un conductor de 25 años tras chocar con un camión y ser arrollado después por otro vehículo en El Molar

Ambulancias del Summa 112 tras un accidente en la A-1 en El Molar - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 25 años ha fallecido esta madrugada en la A-1 a su paso por la localidad de El Molar tras colisionar con un camión y quedar cruzado en la vía, momento en el que otro turismo que circulaba por detrás lo ha arrollado.

Los hechos se han producido sobre las 3.35 horas de este sábado a la altura del kilómetro 40 de la A-1, y hasta el lugar se han trasladado sanitarios del Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid, según informa Emergencias 112.

A su llegada, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del joven, mientras que los bomberos han tenido que trabajar para excarcelar su cuerpo. La mujer de 51 años que conducía el otro coche ha sido trasladada potencialmente grave con policontusiones a La Paz.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.