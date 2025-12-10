Fallece un hombre de 51 años en un accidente de tráfico en Daganzo de Arriba

Archivo - Ambulancia Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 10,5 de la M-100, a la altura del municipio de Daganzo de Arriba, tras una colisión frontal entre un camión y un turismo, según ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido la primera llamada poco antes de las siete de la mañana alertando del siniestro en la carrereta M-100.

Los sanitarios del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento del conductor del turismo debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el conductor del camión ha resultado herido leve.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han llevado a cabo las labores de excarcelación del cuerpo y el aseguramiento de los vehículos implicados.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro.