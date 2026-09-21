Fallece un hombre de 93 años y la conductora de 75 resulta herida tras volcar su coche en la A-3 en Arganda

Camión de Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a un vehículo volcado en la A-3 en Arganda del Rey, tras sufrir un accidente de tráfico. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 93 años ha fallecido este lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria fruto de un accidente de tráfico en el que el coche en el que viajaba ha terminado volcando en la carretera A-3, a su paso por el término municipal de Arganda del Rey.

Los hechos se han producido poco antes de las 14 horas, cuando un turismo se ha salido de la vía y ha impactado contra los bolardos que delimitan la salida 34 de la A-3 y ha volcado, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han trasladado hasta el lugar para atender a un hombre de 93 años, al que han rescatado del interior del turismo en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios del Summa 112 le han practicado maniobras de reanimación por más de 30 minutos pero, finalmente, ha fallecido.

Por otro lado, los sanitarios han trasladado como paciente potencialmente grave la conductora del vehículo, una mujer de 75 años que ha sufrido un traumatismo torácico.