Fallece un hombre por arma de fuego en un domicilio de Getafe

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este viernes por arma de fuego en el interior de un domicilio situado en la localidad de Getafe.

Los hechos han sucedido sobre las 17.30 horas, cuando agentes de Policía Nacional han recibido una llamada por parte del Cimacc-091, alertando de que un hombre había resultado herido por arma de fuego.

Una vez en el lugar, los indicativos de Seguridad Ciudadana han encontrado al varón que ha fallecido a consecuencia de las lesiones producidas.

Además de Emergencias, al lugar se han desplazado DEVI y el grupo VI de homicidios que se ha hecho cargo de la investigación.