Fallece un hombre tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Arganzuela

Personal de Samur-PC atiende al varón de 67 años herido en un incendio en su vivienda en Carabanchel, acompañados por agentes de la Policía Municipal, y tras el rescate efectuado por Bomberos Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en el distrito madrileño de Arganzuela, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en la calle Canarias, donde han acudido trece dotaciones de Bomberos Madrid que se han encontrado con un fuego muy desarrollado, de difícil acceso y complicada extinción debido a la cantidad de dependencias y trasteros con bicicletas así como a la elevada carga térmica.

Durante las tareas de extinción los bomberos han localizado al varón que ha sido evacuado. Posteriormente, SAMUR-PC ha confirmado su fallecimiento, tras comprobar que presentaba un cuadro de intoxicación por humos y quemadura inhalatoria.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Policía Municipal colabora en las diligencias.