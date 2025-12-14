Fallece un motorista de 30 años en un accidente en la M-113, a la altura de Fresno del Torote

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de moto en la carretera M-113, a la altura del kilómetro 17,900, en el término municipal de Fresno del Torote, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

El aviso del siniestro se recibió a través del 112 poco después de las nueve de la mañana de este domingo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA 112.

A su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, debido a que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

