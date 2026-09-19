Detenido un hombre por la muerte violenta de su exnuera de 47 años en una vivienda de Arganzuela

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera de 47 años este sábado en una vivienda de la calle Ferrocarril, 30, del distrito de Arganzuela.

El aviso ha sido recibido a las 11 horas y a la llegada de los sanitarios del Summa112 al domicilio han confirmado el fallecimiento de la mujer que presentaba señales de estrangulamiento, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Por su parte, Policía Nacional ha confirmado también a esta agencia de noticias que han recibido el aviso de un hombre que había llamado a su hijo manifestando que había cometido un hecho grave y estaba a la espera de la llegada de Policía. El hombre detenido es el exsuegro de la víctima.

Los agentes de Policía Municipal han sido los primeros en llegar al inmueble donde han encontrado a la mujer en parada cardiorrespiratoria y han iniciado maniobras de soporte vital básico sin éxito.

Al lugar también se ha desplazado indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quien se hace cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte . El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.