Fallece un trabajador de 30 años tras desplomarse un muro de una obra en Alcobendas

Accidente laboral en Alcobendas - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 30 años ha fallecido este viernes tras quedar sepultado al desplomarse un muro durante unas obras en un chalet de Alcobendas, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente laboral se ha producido pasadas las nueve de la mañana en un vaciado de obra que se estaba realizando en el inmueble para habilitar un hueco destinado a la instalación de un transformador.

Hasta el lugar se han desplazado siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han trabajado en las labores de rescate del trabajador, que había quedado atrapado tras el derrumbe.

Una vez que los efectivos han podido acceder hasta el punto donde se encontraba el operario, un médico del SUMMA 112 ha confirmado su fallecimiento. La investigación de las circunstancias del accidente ha quedado a cargo de la Policía Local de Alcobendas.