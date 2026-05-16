Fallece un trabajador en Leganés tras precipitarse 10 metros desde la cubierta en la que trabajaba - 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido este sábado tras precipitarse 10 metros desde la cubierta en la que trabajaba en la calle Trueno, en el municipio de Leganés, han informado desde 112-Comunidad de Madrid.

El accidente mortal se ha producido mientras reparaba una cubierta, una muerte que ha sido confirmada por los técnicos de Summa 112.

Los bomberos de la Comunidad han sido los que han abierto la puerta y apoyado a sanitarios y agentes de la Policía Local y Nacional trasladados hasta el lugar de los hechos. Este último Cuerpo se encarga de la investigación.

Imágenes y foto con total de la supervisora de guardia de SUMMA112, Miriam González y del Jefe Supervidor de BomberosCM, Javier Sánchez.

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