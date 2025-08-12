El fallecido en el incendio de Tres Cantos era un trabajador de una hípica de Soto de Viñuelas

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre que ha perdido la vida en el incendio forestal originado la tarde de este lunes en Tres Cantos era un trabajador de una hípica de Soto de Viñuelas que sufrió quemaduras graves cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos.

En concreto, el hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El hombre fue rescatado en una hípica de Soto de Viñuelas, donde esta empleado. "Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamentar la pérdida y su fallecimiento", ha detallado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

El regidor ha detallado que se trata de un incendio que ya está perimetrado pero que estuvo muy cerca de la zona residencial y empresarial. Según ha apuntado, afortunadamente no se ha visto afectada ninguna empresa , con algunas en la localidad "que son críticas en cuanto a sus componentes", y tampoco hubo "una incidencia masiva" en cuanto a las viviendas.

En cuanto a los desalojados, el alcalde tricantino espera que a lo largo del día puedan regresar a sus viviendas. Del total, han pernoctado 106 personas en albergues provisionales de las que ahora hay 45 alojadas en un polideportivo de Tres Cantos.

El fuego ha afectado a una zona de arbolado próxima a viviendas. "He estado viendo las imágenes de la zona arbolada y la verdad es que es triste verlo, pero creo que también, según me están informando, el fuego iba muy deprisa, por lo tanto, el árbol no fue dañado, sino solamente el pasto que estaba por debajo, así que yo creo que hay esperanza de que el árbol arbolado no se haya dañado con el incendio", ha indicado.