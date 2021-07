Familiares y amigos de Isaac piden "justicia" en un acto homenaje en el Parque del Oeste de Madrid

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los familiares y amigos de Isaac, el joven rapero de 18 años con síndrome de Asperger que fue asesinado a puñaladas por la espalda cuando caminaba por un túnel de la calle Comercio de Madrid, se han reunido este sábado por la tarde en un acto homenaje en el Parque del Oeste de Madrid para pedir su justicia por su crimen.

Así, a las 19.00 horas se han concentrado estos allegados de Isaac en el parque de Madrid rindiéndole un homenaje a través de un minuto de silencio.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid no descarta ninguna hipótesis sobre este crimen. La Policía no cree que haya sido un robo, ya que la víctima apenas llevaba dinero y tenía su cartera encima. Ahora está investigando si tenía problemas con algún grupo o banda, algo que desconocía su familia, que lo descartan porque han señalado a los medios de comunicación que Isaac "era una persona muy buena y no se metía con nadie".

No obstante, los agentes especializados están hablando ya con su entorno más cercano por si tenía algún problema o deuda con alguna o algunas personas. O simplemente, como piensan algunos amigos, un grupo le tenía manía porque padecía síndrome de Aspergen leve, aunque no padecía ningún tipo de esquizofrenia, aclara la familia, que vive en la calle Villa del Prado.

La Policía está analizando también las cámaras del túnel y aledañas para ver si captaron el momento de la agresión mortal. El cuerpo de Isaac será incinerado esta tarde en el cementerio de La Almudena.