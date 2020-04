Familiares denuncian la situación "límite" de una residencia de Pozuelo por "falta de personal"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de la residencia San Diego y San Nicolás de Pozuelo de Alarcón han denunciado este miércoles la situación "límite" en la que se encuentra por la "escasez de personal y de enfermeras" para atender a sus mayores, una veintena de ellos afectados de coronavirus.

María Ángeles Sánchez tenía a su madre en este geriátrico hasta que logró sacarle de allí para tratarle en un centro sanitario, "al igual que han hecho otros familiares". Según ha explicado a Europa Press, en el centro se encuentran unos 80 residentes con las enfermedades propias de la edad, entre los cuales existen 18 infectados de coronavirus, según el último test que se les hizo el martes. Durante esta crisis han muerto 13 residentes, ha apuntado.

Sánchez ha relatado que su madre, de 95 años, llevaba tres semanas sin comer bien. "No es que le hayan tratado mal o por abandono, es que hay muchos trabajadores afectados por coronavirus y de baja. Han estado una semana sin médico y con pocas enfermeras. La situación es insostenible. He hablado con la directora y la supervisora y les he dicho que pidan ayuda, como han hecho otras residencias. Pero aquí aseguran que lo tienen controlado y no se cuestiona nada", ha criticado.

Finalmente, María Ángeles llamó a la Policía y consiguió llevarse a su madre, contagiada por Covid-19, a un hospital de la Cruz Roja de la avenida de Reina Victoria. También ha denunciado esta situación a la asociación El Defensor del Paciente, a otros medios de comunicación y a las administraciones, a las que pide que intervengan y que ayuden a este geriátrico.

Otra familiar ha afirmado que la mitad del personal está de baja y las monjas de las Hijas de la Caridad que colaboraban en el cuidado de ancianos están aisladas. Reprocha falta de información y que las bajas no se cubren, "por lo que no les da tiempo a alimentar y a mover bien a los pacientes".

LA RESIDENCIA SE DEFIENDE

Por su parte, la directora general de la Fundación Catalina Labouré, Pilar Ramos, que gestiona esta residencia, ha remitido una carta a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislán, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento, en la que critica que en estos momentos de pandemia hay personas que aprovechan "para crear fuegos innecesarios que solo provocan inquietud, miedo y desaliento, puesto que los trabajadores que están dando su tiempo, renunciando a sus familias por estar 14 horas diarias atendiendo a los mayores del centro, ven cuestionada su profesionalidad cuando se dice públicamente que no se da de comer a los residentes".

También ha afirmado que todos los días comunican la situación del personal y de los residentes a la Consejería de Política Sociales y a la Consejería de Sanidad y reportan diariamente al Ayuntamiento y al hospital Puerta de Hierro. Además, han recibido las visitas de Cruz Roja y la UME, por lo que aseguran que están siendo "transparentes en la información y totalmente acompañados en el seguimiento de la situación".

La directora de la fundación también ha explicado que el viernes estuvo la Policía Nacional para comprobar la plantilla que estaba trabajando. Y que el número real de fallecidos es 15 y de positivos por coronavirus 21, que han trasladado a un ala, con todos los circuitos sectorizados. "Las manos son las que tenemos y ha sido un trabajo de mucho esfuerzo y muchas horas", resume en la misiva.