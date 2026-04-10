Familias del CEIP Hispanidad de Rivas se encierran esta noche para exigir que finalicen las obras del centro

Archivo - Una de las aulas del colegio público Nuria Espert, en el distrito madrileño de Hortaleza, a 26 de agosto de 2021, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familias del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Hispanidad del municipio Rivas-Vaciamadrid han anunciado que se encerrarán este viernes en la noche en el centro educativo para reclamar la finalización de unas obras que llevan varias semanas "paralizadas".

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Rivas (FAPA Rivas), la FAPA Giner de los Ríos y la Plataforma Emergencia Educativa en Rivas han convocado esta protesta que arrancará a las 17 horas y concluirá este sábado a las 12 horas, según ha informado CC.OO en sus redes sociales.

Desde el mes de marzo, tanto las familias como la comunidad educativa del centro, al que denominan Mercedes Vera, han trasladado su preocupación ante la "paralización" de las obras puesto que para el próximo curso escolar 2026-2027 "está previsto aumentar el alumnado con dos unidades de infantil de 3 años".

Según han denunciado, aún queda pendiente la finalización del edificio de Primaria, pistas deportivas, patios y pabellón deportivo, así como tres aulas de Infantil. Hasta ahora, los mayores de 6 años "llevan dos cursos sin disponer de las aulas correspondientes, compartiendo patio con el alumnado de Infantil, utilizando aulas, mobiliario y aseos, sin pabellón ni pistas deportivas, sin biblioteca ni laboratorio".

Así, este viernes se encerrarán esta noche, bajo el lema 'Aulas llenas, derechos vacíos'. Entre las actividades, realizarán talleres infantiles, batukada, una cadena simbólica y un encendido por "la educación pública". Al día siguiente, organizarán un desayuno y un cuentacuentos, hasta las 12 horas.

LA COMUNIDAD BUSCA TERMINAR LAS OBRAS "LO ANTES POSIBLE"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, trasladó hace unos días que esperan llegar a una solución "firme" en las próximas semanas con la empresa encargada de las obras del CEIP Hispanidad para que los trabajos culminen "lo antes posible".

"Tenemos un problema con una de las empresas de ese centro porque no estamos satisfechos con el ritmo con el que se están desarrollando las obras. Estamos en pleno diálogo y negociación con esa empresa y desde luego queremos llegar en las próximas semanas a una solución firme", explicó.

Zarzalejo lamentó que la empresa haya firmado un contrato pero "no esté cumpliendo con los plazos", por lo que ha detallado que están negociando con ellos para ver si es posible que continúen las obras. "Si no, se buscarán otras soluciones", aseguró.

En este sentido, la máxima representante de la educación madrileña defendió el compromiso del Gobierno regional con que estas obras culminen "lo antes posible" y poder dar una "solución" a las familias que han elegido este centro educativo.