Familias del CEIP Unanumo están "decepcionadas" con un Ayuntamiento que recurre la anulación de la licencia de la cocina

Para poder financiar esta segunda fase del proceso judicial, las familias han lanzado un crowdfunding

Las familias del CEIP Miguel de Unamuno, en Arganzuela, no han ocultado que se sienten "decepcionadas" con un Gobierno municipal que ha decidido recurrir la anulación de la licencia de las cocinas fantasma de Alejandro Ferrant 8, junto al centro educativo.

Esta decisión les obliga a "seguir luchando contra este negocio que perjudica el bienestar de 900 menores, sus familias y cientos de vecinos de Delicias", han subrayado en un comunicado, donde han cargado contra "un modelo de ciudad en el que las familias no cuentan".

Con este recurso, "el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida contradice en un solo acto su recién presentada política de urbanismo en materia de cocinas fantasma, su política de entornos escolares y su Plan Local para la Infancia en Madrid y le pega una patada a sus promesas en estos asuntos".

"Esta decisión condena a las niñas y niños del colegio Miguel de Unamuno y al vecindario a seguir sufriendo la pesadilla de olores, ruido y tráfico que provoca este negocio industrial, reconocido por un juez como indudablemente perjudicial", han subrayado.

A pesar de haber recurrido esta decisión, el Ayuntamiento anuncia que va a revisar de oficio la licencia en cuestión, lo que demuestra "la falta de coherencia es absoluta". Para las familias, "este anuncio es una vergüenza a estas alturas" dado que hace un año pidieron al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que revisara la licencia antes de que empezaran a funcionar las cocinas industriales. "No nos hizo caso", han recordado.

"No tienen palabra y están tomando el pelo a las familias y vecinos", ha declarado la secretaria de la AFA del Miguel de Unamuno, Iris Arisa. También han recordado que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, "llegó a reconocer que, como madre, no le gustaría que hubiera cocinas fantasma al lado de los colegios pero, a pesar de que urbanismo es su competencia (está en manos de Cs), no ha hecho nada para que este colegio deje de tenerlas".

Las familias han tildado la decisión de "realmente indignante", máximo cuando "llevan días diciendo que con la nueva legislación que han planteado estas cocinas no estarían donde están". "Les hemos dado una oportunidad avalada por un juez para que enmendaran el error que han cometido como gobernantes al permitir esa actividad al lado de un colegio y han decidido desperdiciarla", ha añadido la presidenta del AFA, Noelia Cabezas.

CROWDFUNDING

Para poder seguir luchando, las familias han lanzado un crowdfunding para financiar esta segunda fase del proceso judicial. Todo el que quiera ayudar puede hacerlo siguiendo en el enlace https://www.goteo.org/project/recurso-stop-cocinas-fantasma-....

"Somos familias que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero en hacer el trabajo que deberían estar haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid. Es decepcionante pero no vamos a parar aquí: un juez ya nos ha dado la razón y estamos convencidas de que lo volverá a hacer en segunda instancia", ha concluido la presidenta del AFA.