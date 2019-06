Familias del colegio Blas de Lezo piden una reunión urgente con Van Grieken para la continuidad del actual director

Publicado 24/06/2019 14:56:05 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Familias del colegio Blas de Lezo solicitan una reunión urgente con el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, para trasladarle su posición favorable a la continuidad del actuar director del centro.

En un comunicado, el AMPA del colegio ha detallado que la solicitud de reunión con el consejero se produce después de que el pasado viernes se concentraran más de 300 personas a las puertas del colegio bajo el lema 'Nuestro director se queda'.

A esta movilizaciones se unió el encierro en el centro que protagonizaron el sábado un encierro con más de 140 alumnos, "vestidos de negro" en señal de protesta.

Con estas reivindicaciones, según ha afirmado el AMPA, las familias critican a la Consejería y a la Dirección de Área Territorial por una actuación, a su juicio, "arbitraria" por abrir un proceso para el nombramiento de un nuevo director al no aprobar el actual el examen de la comisión evaluadora para poder optar de nuevo al cargo.

Las familias consideran que la Administración regional "no está teniendo en cuenta a la comunidad educativa", que pide de forma "unánime" que la actual dirección del colegio, con Javier Montellano a la cabeza, siga al frente.

Uno de los portavoces del colectivo, José Ramón Ontín, ha explicado a Europa Press que si bien el actual director no ha superado la evaluación, la normativa de la Comunidad de Madrid no recoge a la hora de tener que realizar un nombramiento extraordinario, como ocurrirá en este caso, no se pueda proponer al mismo docente, pues para ello se tiene que consultar al Consejo Escolar y a la comunidad educativa.

Por tanto, las familias quieren que el consejero de Educación explique los motivos para apartar al actual director, que se contrapone

"frontalmente a lo establecido en las resoluciones, decretos y leyes en los que se ampara el proceso de selección".

Recuerdan que la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería, por la que se convoca el concurso de méritos para la selección de directores, en su artículo 13 regula los nombramientos extraordinarios, establece que cuando no se haya producido la selección de ningún candidato por no haber obtenido ninguno las puntuaciones mínimas establecidas para el proceso, y tras oír al Consejo Escolar del centro, será la Dirección de Área Territorial correspondiente la encargada de llevar a cabo el nombramiento "basándose en criterios de méritos e idoneidad".

"Desde la AMPA del CEIP Blas de Lezo se quiere dejar constancia que, aunque el director no superó el proceso ordinario de selección, nada impide que la DAT pueda nombrarle con carácter extraordinario" y reclama a la Consejería que atienda las reivindicaciones de las familias.

Desde dicha asociación, anuncian que seguirán luchando por lo que consideran "legítimo y justo", que su director Javier Montellano siga

dirigiendo el colegio, "que ha sabido convertir en el más demandado de Las Tablas en tan solo cuatro años, con un proyecto innovador de calidad".

EDUCACIÓN ASEGURÓ QUE EL DOCENTE NO PUEDE REPETIR COMO DIRECTOR

Fuentes de la Consejería de Educación e Investigación explicaron a Europa Press que los directores de centros educativos para su renovación tienen que rendir cuentas ante un tribunal formado por inspectores educativos, otros directores de otros centros y miembros del claustro.

El actual director presentó su candidatura con su proyecto educativo y ha suspendido, por lo que no puede repetir, como marca la normativa. "Tiene la nota suspensa y no puede continuar ejerciendo su labor directiva. Esto es un proceso en el que la Administración lo único que hace es regular el formato", puntualizó el consejero en funciones, Rafael Van Grieken.

Ante ello, la Consejería abrió un proceso de entrevistas para seleccionar al mejor director con su proyecto educativo para el centro, que aseguran que contará para ello con el claustro del centro.

El director del colegio público Blas de Lezo de Las Tablas, José Javier Montellano Aparicio, reconoció no haber superado el proceso para renovar su puesto y, por ello, no podrá continuar como director.

"El proceso ha finalizado, el proyecto presentado no ha superado el corte. Quiero aclarar que el proceso se ha realizado con el rigor que preside este tipo de procesos y debemos evitar rumorologías que no proceden. Os pido prudencia en vuestras manifestaciones de apoyo a mi continuidad al frente de este centro y evitad manifestaciones irrespetuosas hacia terceras personas", escribió el director en una misiva dirigida a las familias.