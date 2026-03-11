Familias numerosas madrileñas exigen reformar sistema de pensiones para "proteger" la maternidad y los cuidados

Archivo - Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Madrileña de Familias Numerosas (Fedma) ha exigido una reforma en el actual sistema de pensiones que "proteja" a las madres que se incorporaron tarde al mercado laboral por la crianza, a las que interrumpieron su empleo para cuidar de sus hijos y a las que no pudieron cotizar "lo suficiente".

Según ha trasladado en un comunicado, el actual sistema de pensiones "sigue sin reconocer de forma justa" la maternidad, los cuidados y la aportación social de miles de madres, especialmente en el caso de las familias numerosas.

Considera la entidad que el complemento para la reducción de la brecha de género es un "avance insuficiente" porque "deja fuera situaciones muy frecuentes" entre las madres que han dedicado años al cuidado de sus hijos.

Asimismo, ha advertido de que el diseño actual del complemento no reconoce la maternidad, sino "solo una parte de sus efectos sobre la cotización, y además mantiene límites que perjudican de forma directa a muchas mujeres".

"Entre ellas, las madres que se incorporaron tarde al mercado laboral por dedicarse a la crianza, las que interrumpieron durante años su empleo para atender a sus hijos y aquellas que no alcanzaron una cotización suficiente precisamente por haber asumido de forma intensa las responsabilidades familiares", ha apuntado.

SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL

Por otro lado, Fedma ha remarcado que el complemento se configura como una cuantía adicional vinculada a determinadas pensiones contributivas, pero "no corrige de forma estructural las trayectorias laborales marcadas por la maternidad".

"No añade años de cotización, no reconstruye carreras profesionales condicionadas por los cuidados y no ofrece respuesta suficiente a quienes vieron limitada su vida laboral desde el inicio o durante largos periodos por dedicarse a sus hijos", ha lamentado.

Asimismo, la entidad ha criticado que el sistema fija un máximo de cuatro hijos en el complemento, lo que "supone que una madre con cinco, seis o más hijos perciba exactamente la misma cuantía que una con cuatro".

"Este límite carece de sentido porque deja sin reconocimiento adicional precisamente a las familias numerosas de categoría especial, que son las que realizan un mayor esfuerzo de crianza y una mayor aportación demográfica", ha defendido.

Por todo ello, la federación ha reclamado una reforma del sistema público de pensiones que incluya los años dedicados a la crianza y a los cuidados computen como años cotizados a efectos de jubilación; que se elimine el límite máximo de cuatro hijos en el complemento; y que se reconozca también la situación de las madres que no pudieron cotizar lo suficiente o que se incorporaron tarde al empleo por haberse dedicado al cuidado de sus hijos.

CORREGIR LA BRECHA POR MATERNIDAD

"No parece razonable que el sistema detenga el reconocimiento justo en el cuarto hijo y tampoco que deje fuera a madres cuya dedicación a la crianza les impidió cotizar o les obligó a incorporarse tarde al mercado laboral. Si de verdad se quiere corregir la brecha ligada a la maternidad, hay que reconocer toda esa realidad", han señalado desde Fedma.

En este sentido, la federación ha insistido en que el trabajo de cuidados no remunerado debe tener "un reflejo real en la protección social, porque se trata de una aportación imprescindible para las familias y para el conjunto de la sociedad".

También ha recordado que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende también de la existencia de nuevas generaciones y del esfuerzo de quienes las crían y cuidan. Ha añadido que cualquier mejora en este ámbito tenga carácter retroactivo para "no dejar fuera a madres ya jubiladas o próximas a la jubilación".

"El sistema público de pensiones se apoya en la solidaridad intergeneracional, pero esa solidaridad solo es posible si hay hijos y si alguien los saca adelante. Esa aportación social, económica y demográfica no puede seguir siendo ignorada o reconocida solo de forma parcial", ha concluido.