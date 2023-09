FAPA Francisco Giner Ríos lamenta el "elevado" porcentaje de exclusiones en las solicitudes de becas comedor en Madrid

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAPA) de la Comunidad de Madrid Francisco Giner de los Ríos ha lamentado el "elevado" porcentaje de exclusiones que se están produciendo en las solicitudes de becas comedor en la región.

"Hay centros educativos con más del 85% de los solicitantes excluidos pendientes de subsanación", ha advertido su presidenta, Mari Carmen Morillas, en declaraciones a Europa Press.

De acuerdo con los datos recogidos por la FAPA, este porcentaje alcanzaría el "70% de excluidos" en la Comunidad de Madrid. "Las familias están muy preocupadas porque muchas de ellas están notificadas como excluidas del proceso", explica Morillas, quien añade que ahora se abre un periodo de subsanación en el que deben remitir la documentación que se les solicita, pero advierte de que "alguna es complicada", como puede ser la de demostrar monoparentalidad mediante la sentencia de un juez. "Hay una casuística enorme", añade.

Para la FAPA Giner de los Ríos, la causa de exclusión mayoritaria es "la falta de alguna firma de los progenitores", pero dentro de los motivos de subsanación se está encontrando "con un amplio abanico de incidencias". "Hay cerca de 100 diferentes en la regulación de becas que se ha remitido a los centros educativos", ha recalcado su presidenta.

En este sentido, Mari Carmen Morillas lamenta que las familias "no saben cuáles son sus derechos" y "si pueden hacer uso del servicio de comedor de manera gratuita hasta la resolución de beca", porque "los centros tampoco lo tienen claro".

"Hemos solicitado a la Consejería de Educación una comunicación oficial a la federación para poder informar de una manera adecuada y clara a las familias afectadas. Cada día que pasa es un día más sin comer, es muy urgente resolverlo", ha concluido Morillas.

LA COMUNIDAD ADELANTARÁ EL COSTE DEL COMEDOR

Precisamente, el pasado lunes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, anunció que la Comunidad de Madrid adelantaría el coste del comedor para que todas las familias que han solicitado beca para este curso 2023/24 puedan hacer uso de este servicio hasta que se resuelva su expediente.

El consejero explicó que el nuevo sistema implementado requiere "completar una serie de pasos administrativos y formalidades" que han provocado que muchas solicitudes se hayan tramitado con defectos de forma, como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, por lo que se está contactando con las familias para subsanar estos errores.

Estas incidencias quedarán resueltas antes del 31 de octubre, según ha subrayado, y para evitar cualquier perjuicio a las familias solicitantes, hasta esa fecha la Comunidad de Madrid va asumir el coste de la beca comedor de todos los que las hayan solicitado y estén pendientes de resolución, ha avanzado el consejero.

Además, en el caso de que alguno de los solicitantes no cumpla los requisitos establecidos y, por tanto, finalmente no resulte beneficiario, no tendrá que abonar la cantidad adelantada por la Administración regional.

En este sentido, Emilio Viciana ha aclaro que se está dando instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para que "ningún niño que lo necesite se quede sin este servicio" y para que ayuden a completar los trámites burocráticos a las familias que lo precisen.

Como recuerda la Consejería, este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios.